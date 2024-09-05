2024 Balkan Şampiyonası Kemer'de Başladı: Türkiye Şampiyonluk Peşinde

Türkiye Binicilik Federasyonu'nun ev sahipliğinde ve Avrupa Binicilik Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşen 2024 Balkan Şampiyonası, Kemer Atlı Spor Kulübü'nde düzenleniyor. 1968 yılından beri senede bir kez düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleşecek yarışmalarında; Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Hırvatistan ve Türkiye olmak üzere 7 ülkeden sporcular yer alıyor.

KEMER ATLI SPOR KULÜBÜNDE HEM AÇILIŞ HEM KAPANIŞ ETKİNLİĞİ

Kemer Atlı Spor Kulübü'nde, 1-4 Eylül arasında gerçekleşen At Terbiyesi Yarışmalarında sona gelinmesi ve 4-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Engel Atlama Yarışmalarının başlaması nedeniyle etkinlik düzenlendi. 7 ülkeden sporcuların ve taraftarların da yer aldığı etkinlikte, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer ve Balkan Binicilik Federasyonu Başkanı Alan Andabak, sporcularla selamlaşarak çiçek takdim etti. Programın sponsorluğunu, Demirören Medya ve Defender üstlendi. Türkiye, Şampiyona'nın birinci gün Ustalar kategorisinde şampiyonluk elde ederken, 2'nci gün Yıldızlar takımı şampiyon oldu. 3'üncü gün ise Yıldızlar ve Ustalarda Türk Biniciler, ferdi kategoride balkan şampiyonu oldular.

'ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, "2024 Balkan Şampiyonası'na geçen sene ülkemize aldık. Tabii ki o günden bugüne kadar çok güzel çalışmalar yaptık, hazırlıklar yaptık. Özellikle son 3 haftadır bu güzel organizasyon için bütün ekibimiz, federasyon ekibi ve saha çalışanları, bizim sporcularımız, antrenörlerimiz, yoğun bir çalışma içerisindeydik. İnşallah çok güzel bir müsabaka olacağını düşünüyorum, şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Bugün zaten dresajın finalini yaptık. Türkiye Balkan Şampiyonu şu anda. Gururlanıyoruz onlarla, gençlerimizle, sporcularımızla. Pazar günü de Engel Atlama branşımızın finali olacak. Buradan bütün sporseverleri, at severleri, binicilik seven herkesi davet ediyorum" dedi.

'TÜRKİYE'DE BİR AVRUPA ŞAMPİYONASI YAPMA DÜŞÜNCEMİZ VAR'

Biniciliği halka indirmeyi hedeflediğini belirten Tuncer, "Atalarımızdan gelen spor ama biz biraz bu işte geç kalmışız biraz daha halka indirmemiz gerekiyor bu sporu. Bizim en büyük sorunumuz bu, biraz daha elit bir spor olarak değerlendirilmiş. Gerçek performans sporcuları yetiştirilmemiş. Bundan sonra halka indirerek, okul sporlarına özellikle dahil ettirip, onunla beraber insanlara yakın yerde, halkımıza yakın yerlerde organizasyonlar yaparak, halka indirmeyi düşünüyoruz. O zaman daha büyük başarılar elde etmemiz mümkün. Ama içimizde var, doğamızda var, ben çok mutluyum. Özellikle gençlerimiz burada, küçüklerimiz var, yıldızlarımız var, yetişkinlerimiz var, ustalar var. Çok güzel bir müsabaka izleyecek gelenler. Burada canlı yayınımız var ayrıca YouTube üzerinden Türkiye Binicilik Federasyonu TV olarak. Her gün bence ilgi artarak devam edecek, beklentimiz var inşallah bundan sonraki süreçte bunu açık olarak göreceğiz. En büyük hedefimiz en başta Avrupa başlangıcıyla, dünya ve olimpiyat sporcusu yetiştirme mecburiyetimiz var bu ülkeye. Bu federasyonun böyle bir borcunun olduğunu düşünüyorum. Söz vermesi gerektiğini düşünüyorum. Sporcularımızın bu sözün arkasında durması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda burada, Türkiye'de bir Avrupa Şampiyonası yapma düşüncemiz var" ifadelerini kullandı.

'ÇOK BAŞARILI BİR 3 GÜN GEÇİRDİK'

Türkiye şefi Ela Acar, "1-8 Eylül tarihlerinde Kemer Country Club'ta Balkan Şampiyonası düzenleniyor. İlk aşama 1-4 Eylül At Terbiyesi Balkan Şampiyonasıydı. Çok büyük başarılara imza attık. İlk gün Ustalar Takımı Balkan Şampiyonu oldu. İkinci gün Yıldızlar Takımı Balkan Şampiyonu oldu ve bu son günde de hem Ustalarda hem Yıldızlarda Ferdi şampiyonluk kazandık. Tabii çok gururluyuz. Yarın Engel Atlama Şampiyonası başlıyor. Bütün Engel Atlamacı sporcularımıza da başarılar diliyoruz. Ben bu şampiyonada At Terbiyesi kategorisinde ekip şefiydim, çok başarılı bir 3 gün geçirdik. Bütün binicilerimle gurur duyuyorum" diye konuştu.

'BU YARIŞ İÇİN EKSTRA HAZIRLIK YAPTIK'

Milli Sporcu Tara Subaşı, "Bu sene Kadınlar Milli Takımı'na seçildim atımla beraber. 4-5 aydır katılmamız gereken belli yarışlarda iyi dereceler elde ederek, bu yarışa hak kazandım, seçildim. Antrenörüm Can İnce ile 4-5 aydır, çok uzun süre beraberiz ama 4-5 aydır bu yarış için ekstra hazırlık yaptık. Engel Atlama Bayanlar Balkan Şampiyonası'nda yarışacağım, hazır olduğumuzu düşünüyorum bu haftaya" şeklinde konuştu.