Kemaliye'de Cumhuriyet Bayramı ve İsim Değişikliği Kutlamaları İçin Gösteri Uçuşu

BASE jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütçü Ferdi Toy, Erzincan'ın Cumhuriyet Bayramı ve ilçeye Kemaliye isminin verilişinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuşu yaptı. İlçe merkezinin üzerinde gerçekleştirilen uçuşlar, ilgiyle izlendi.

Tarih boyunca Eğin olarak bilinen Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin adı Kurtuluş Savaşı sırasında yaptığı kahramanlıklar sebebiyle Mustafa Kemal Atatürk tarafın 1922 yılında 'Kemaliye' olarak değiştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 22 Ekim 1922 tarihinden itibaren ilçe Kemaliye isimle anılmaya başlandı. İlçeye Kemaliye isminin verilişinin 103'üncü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Kaymakamlık, Belediye ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) tarafından düzenlenen kutlama programları çerçevesinde base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütçü Ferdi Toy gösteri uçuşu yaptı.

Yamaç paraşütü sporcusu Ferdi Toy ile birlikte havalanan bir süre yamaç paraşütü ile havada süzülen ve daha sonra kendini boşluğa bırakan base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, yaklaşık 220 kilometre hızla ilçe merkezinde bulunan bir otelin çatısındaki Kemaliye yazısının altından, Atatürk ve Türk bayrağının üzerinden geçiş yaparak Karasu nehrine başarılı bir iniş yaptı. Atlayışı izleyenler bu anı cep telefonlarının kameralarıyla kayıt altına aldı.

Vatandaşların nefeslerini tutarak izlediği gösterinin ardından Atatürk'ün büstü önünde saygı duruşunda bulunan Cengiz Koçak, "Kemaliye'ye isminin verilişinin 103, Cumhuriyetimizin de 102'nci yıl dönümü kutlamaları sebebiyle gösteri yaptık. Her sene burada geleneksel yapılan bir kutlama programı var. Onun için geldik buraya. Kemaliye'nin eski ismi Eğin'dir. Eğin eski Göktürkçe cennet bahçesi anlamına gelir ki öyle bir yer zaten. Arka taraf da ki dağda 'Cennete açılan kapı' ismini verdiğimiz bir wingsuit çıkış noktamız var. Olumsuz hava koşulları sebebiyle oradan atlayamadık ama Ferdi Toy beni bugün uçurdu. Eğin'in hemen batısında bir yerden wingsuit atlayışı yaparak yaklaşık 220 kilometre bir hızla gelip şehir merkezinin üzerindeki bir otelin tepesinden Kemaliye isminin altından, Atatürk ve Türk bayrağının üzerinden geçiş yaptım. Sonra da bir alana indim. Halk ve buradaki insanlar izledi. Çok eğlendi ve çok beğendiler. Bunu da burada Cumhuriyet Bayramı yıl dönümü etkinlikleri ve Kemaliye'ye isminin verilişinin yıl dönümünde yapmış olmaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.