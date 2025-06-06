Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj paylaşarak dayanışma vurgusu yaptı ve zor günlerin birlikte aşılması gerektiğine dikkat çekti.
(ANKARA) - CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Paylaşma ve dayanışma ruhunun her zamankinden daha anlamlı olduğu, dargınlıkları gidermek, kucaklaşmak ve bir arada olabilmek için güzel bir fırsat olan Kurban Bayramı'nın, ülkemize ve milletimize güzellikler getirmesini diliyorum. Pahalılığın can yaktığı, yoksul evlere etin giremediği bu zor günleri dayanışma ile atlatmalıyız. Kurban Bayramımız kutlu olsun" dedi.
CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nı kutladı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Paylaşma ve dayanışma ruhunun her zamankinden daha anlamlı olduğu, dargınlıkları gidermek, kucaklaşmak ve bir arada olabilmek için güzel bir fırsat olan Kurban Bayramı'nın, ülkemize ve milletimize güzellikler getirmesini diliyorum. Pahalılığın can yaktığı, yoksul evlere etin giremediği bu zor günleri dayanışma ile atlatmalıyız. Kurban Bayramımız kutlu olsun."