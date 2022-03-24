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Kedi ve köpeklerin kalpleri ısıtan dostluğu

İhlas Haber Ajansı - Yakup Sağlam - Güncel
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Kedi ve köpeklerin kalpleri ısıtan dostluğu Elazığ'da köpek ile kedilerin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

ELAZIĞ (İHA) - Kedi ve köpeklerin kalpleri ısıtan dostluğu

ELAZIĞ - Elazığ'da köpek ile kedilerin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde, bir köpek ve kedilerin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor. Kedilerin, köpeğin yanına uzanıp yatması çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Havaların soğuması ile birlikte birbirlerine sokularak ısınan iki hayvanın dostluğu herkese örnek oldu.

Kedi ve köpeklerin kalpleri ısıtan dostluğu

Kedi ve köpeklerin kalpleri ısıtan dostluğu

Kedi ve köpeklerin kalpleri ısıtan dostluğu

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Güncel

Elazığ, Köpek, kedi, Güncel, Haberler

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