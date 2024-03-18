Elazığ'ın Keban ilçesinde Çanakkale Deniz Zaferi töreni düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Furkan Atalık, Keban Belediye Başkan Vekili Bayram Bayır, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda devam eden programda, Musa Coşkun Ortaokulunda öğretmen Ayşegül Barut tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Musa Coşkun Ortaokulundaki öğretmenlerin ve öğrencilerin hazırladığı Çanakkale konulu tiyatro oyunu sahnelendi, oratoryo gösterisi sunuldu.

Şiirlerin okunduğu programda müzik öğretmeni Nurcan Kılıç yönetimindeki öğrenciler Çanakkale konulu türkü seslendi.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, kurumların temsilcileri ve öğrenciler katıldı.