Keban Barajı 50 Yılda Ülke Ekonomisine 744 Milyar TL Katkı Sağladı

TARIM ve Orman Bakanlığı, 9 Eylül 1974'te hizmete alınan Keban Barajı'nın 50 yılda ülke ekonomisine 744 milyar liralık katkı sağladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1965 yılında inşasına başlanan ve yaklaşık 10 yılda tamamlanan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin, Türkiye'nin sanayi tesislerini beslemek ve genel olarak elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak maksadıyla inşa edildiği belirtildi. Keban Barajı'nın Türkiye'nin en köklü baraj yatırımlarından biri olduğunu kaydedilerek, "Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 1330 megavat kurulu gücü ve yıllık ortalama 6,6 milyar kilovatsaatlik enerji üretim kapasitesi ile işletmeye alındığı dönemde ülkemizin en büyük hidroelektrik santrali oldu. Tesis, halen ülkemizin en büyük üçüncü hidroelektrik santrali olarak Türkiye'nin geleceğini aydınlatıyor. Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 8'inci ünitesinin devreye alınarak tam kapasite elektrik enerjisi üretimine başladığı 1982 yılında, 8,3 milyar kilovatsaatlik elektrik enerjisini üretti. Türkiye'nin o yıl üretilen toplam elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 31'ini tek başına karşılayan tesis, işletme süresince 283 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek milli ekonomimize yaklaşık 744 milyar TL'lik dev bir katkı sağladı" ifadelerine yer verildi.

'GAP'IN GÜVENCESİ VE ÖNCÜSÜ OLDU'

Keban Barajı'nın 1930'lu yıllarda başlayıp 1970'li yıllarda biten öyküsü ile Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) gibi dev bir projenin yapılabilirlik güvencesi ve öncüsü olduğu belirterek, "Keban Barajı'nda su tutulması sonrası yaklaşık 31 milyar metreküp su kütlesinden oluşan ve doğu batı istikametinde uzanan 125 kilometrelik bir göl meydana geldi. Genişliği yer yer 18 kilometreye kadar ulaşan baraj gölü, 675 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. 1974 yılından bu yana ürettiği temiz ve yerli elektrik enerjisi ile ekonominin kalkınmasına katkı veren Keban Barajı, Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santraline (GES) de ev sahipliği yapıyor. Kuzova Yüzer Güneş Enerji Santrali Araştırma ve Geliştirme Projesi kapsamında, Keban Barajı göl yüzeyinde yaklaşık 1 megavat kurulu güce sahip yüzer GES'in kurulumunu tamamlayarak bu alandaki ilk adım atıldı. Keban Barajı ve HES, bu projeyle birlikte hidroelektrik enerjinin yanında güneş enerjisi üretimine de katkı sağlıyor. Keban Barajı Gölü'nde kurulacak ve 5 milyon 418 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretecek bir başka yüzer GES projesi halihazırda 2024 yılı yatırım programında yer alıyor" denildi.