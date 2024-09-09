Üye Girişi
Haberler

Keban Barajı 50 Yılda Ülke Ekonomisine 744 Milyar TL Katkı Sağladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TARIM ve Orman Bakanlığı, Keban Barajı'nın 50 yılda ülke ekonomisine 744 milyar liralık katkı sağladığını açıkladı. Barajın Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrali olduğu belirtildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı, 9 Eylül 1974'te hizmete alınan Keban Barajı'nın 50 yılda ülke ekonomisine 744 milyar liralık katkı sağladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1965 yılında inşasına başlanan ve yaklaşık 10 yılda tamamlanan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin, Türkiye'nin sanayi tesislerini beslemek ve genel olarak elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak maksadıyla inşa edildiği belirtildi. Keban Barajı'nın Türkiye'nin en köklü baraj yatırımlarından biri olduğunu kaydedilerek, "Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 1330 megavat kurulu gücü ve yıllık ortalama 6,6 milyar kilovatsaatlik enerji üretim kapasitesi ile işletmeye alındığı dönemde ülkemizin en büyük hidroelektrik santrali oldu. Tesis, halen ülkemizin en büyük üçüncü hidroelektrik santrali olarak Türkiye'nin geleceğini aydınlatıyor. Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 8'inci ünitesinin devreye alınarak tam kapasite elektrik enerjisi üretimine başladığı 1982 yılında, 8,3 milyar kilovatsaatlik elektrik enerjisini üretti. Türkiye'nin o yıl üretilen toplam elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 31'ini tek başına karşılayan tesis, işletme süresince 283 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek milli ekonomimize yaklaşık 744 milyar TL'lik dev bir katkı sağladı" ifadelerine yer verildi.

'GAP'IN GÜVENCESİ VE ÖNCÜSÜ OLDU'

Keban Barajı'nın 1930'lu yıllarda başlayıp 1970'li yıllarda biten öyküsü ile Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) gibi dev bir projenin yapılabilirlik güvencesi ve öncüsü olduğu belirterek, "Keban Barajı'nda su tutulması sonrası yaklaşık 31 milyar metreküp su kütlesinden oluşan ve doğu batı istikametinde uzanan 125 kilometrelik bir göl meydana geldi. Genişliği yer yer 18 kilometreye kadar ulaşan baraj gölü, 675 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. 1974 yılından bu yana ürettiği temiz ve yerli elektrik enerjisi ile ekonominin kalkınmasına katkı veren Keban Barajı, Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santraline (GES) de ev sahipliği yapıyor. Kuzova Yüzer Güneş Enerji Santrali Araştırma ve Geliştirme Projesi kapsamında, Keban Barajı göl yüzeyinde yaklaşık 1 megavat kurulu güce sahip yüzer GES'in kurulumunu tamamlayarak bu alandaki ilk adım atıldı. Keban Barajı ve HES, bu projeyle birlikte hidroelektrik enerjinin yanında güneş enerjisi üretimine de katkı sağlıyor. Keban Barajı Gölü'nde kurulacak ve 5 milyon 418 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretecek bir başka yüzer GES projesi halihazırda 2024 yılı yatırım programında yer alıyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Hidroelektrik Santrali Türkiye Enerji Tarım

8 yaşındaki Narin'in mezarı! Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı

Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı

 Narin cinayetinde ilk itiraf: Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi, alıp dereye götürdüm

"Amcası cesedi çuval içerisinde bana verdi, dereye götürdüm"

 İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

İmamın sözleri Narin'in cenaze törenine damga vurdu
Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
EXXEN CANLI İZLE! Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bu akşam (9 Eylül) hangi maçlar var? Narin'e ne oldu, başına ne geldi? Kaybolan Narin olayında son durum! Harry Potter 4 Ateş Kadehi neden kaldırıldı? Harry Potter ve Ateş Kadehi ne anlatıyor? Gülbin Tosun NOW'dan ayrıldı mı? Gülbin Tosun ne dedi, olayı nedir? Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun istifa mı etti? CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Eylül altın fiyatı! Narin'in cenazesi nereye defnedilecek? Narin'in cenazesi kime teslim edildi? Apple etkinliği ne zaman? Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 9 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! ''43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü'' diyen bir 'Kurtlar Vadisi' hayranının bahsettiği karakter hangisidir? Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle!
title