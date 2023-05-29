Kdz. Ereğli'deki Bozhane Limanı'nda Deniz Kirliliği Tatbikatı

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin işlettiği Bozhane Limanı’nda, yüklenici firma ile birlikte ‘Deniz Kirliliğine Acil Müdahale’ tatbikatı yapıldı. Tatbikata, liman görevlileri ve belediye yetkilileri katıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin işlettiği Bozhane Limanı'nda, yüklenici firma ile birlikte 'Deniz Kirliliğine Acil Müdahale' tatbikatı yapıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin işlettiği Bozhane Limanı'nda, yüklenici Mare Deniz Temizlik firması görevlileriyle birlikte, Deniz Kazalarında Acil Müdahale Organizasyonu (AMO) planı kapsamında Deniz Kirliliğine Acil Müdahale tatbikatı yapıldı.

Tatbikata, Kdz. Ereğli Bölge Liman Başkanı Bülent Taşdemir, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Selma Açıkgöz, Zabıta Müdürü Halit Aydın, itfaiye amirleri Burak Demirören ve Mehmet Ali Demirkol, İşletme ve İştirakler Müdürü Rasim Özdemir, limanda görevli teknik ve yüklenici firma görevlileri katıldı.

Tatbikat gereği, liman içinde oluşan deniz kirliliğine müdahale edildi. Eğitim ve Tatbikat Koordinatörü Çevre Yüksek Mühendisi Mehtap Akbaş tarafından personele kullanılacak malzemeler tanıtıldı, teknik bilgiler aktarıldı.