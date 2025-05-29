KDP, Bağdat'a Karşı Ciddi Tavır Alacak

KDP, Bağdat'a Karşı Ciddi Tavır Alacak
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Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Bağdat'ın Kurban Bayramı'ndan önce IKBY memur maaşlarını göndermemesi durumunda merkezi hükümete karşı 'ciddi bir tavır alacağı' uyarısında bulundu. KDP, Maliye Bakanlığı'nın mali destek sağlamayı durdurması ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Bağdat'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki (IKBY) memur maaşlarını Kurban Bayramı'ndan önce göndermemesi halinde, merkezi hükümete karşı "ciddi bir tavır alacağı" uyarısında bulundu.

KDP'den yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetinin IKBY'nin "anayasal haklarını ihlal etmeye devam ettiği ve son ihlalin dün Maliye Bakanlığının anayasaya ve hükümet kurma anlaşmasının ilkelerine aykırı mektubu olduğu" kaydedildi.

Bu durumun "vatandaşların geçim kaynağının siyasallaştırılması girişimi" olduğu belirtilen açıklamada, bu konunun KDP'nin 2 Haziran'daki toplantısında ele alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, IKBY halkının mali haklarının Kurban Bayramı'ndan önce gönderilmemesi halinde, merkezi hükümete karşı, "ciddi bir tavır alınacağı" uyarısında bulunuldu.

Bağdat, IKBY'ye payını aştığı için bütçe desteği sağlayamayacağını bildirdi

Irak merkezi hükümeti dün, IKBY'nin federal bütçe yasasında belirlenen payını aştığı için bütçe desteği sağlayamayacağını açıklamıştı.

Maliye Bakanı Tayf Sami imzasıyla, IKBY hükümetine resmi bir yazı gönderilerek, bakanlığın bölgeye mali destek sağlamaya devam edemeyeceği belirtilmişti.

Yazıda gerekçe olarak da IKBY'nin federal bütçe yasasında belirlenen yüzde 12,67'lik payını aştığı kaydedilmişti.

KDP'nin Erbil-Bağdat ilişkilerinde yaşanan memur maaşları krizi sonrası, Irak'ta hükümetten çekilme ya da kasımda yapılması planlanan parlamento seçimleri sonrası IKBY memur maaşları konusunu yeni kabinenin kurulmasında öncelik haline getirme seçeneklerini değerlendireceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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