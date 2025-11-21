Kazakistan ve Ermenistan Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzalandı

Kazakistan ve Ermenistan liderleri arasında ikili ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselten "Ortak Bildiri" imzalandı.

Kazakistan'da ilk kez resmi temaslarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da törenle karşılandı.

Tören sonrası Paşinyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Önce baş başa, daha sonra heyetler arası genişletilmiş toplantıda bir araya gelen Tokayev ve Paşinyan, görüşmelerin ardından "Ortak Bildiri" imzaladı ve basın toplantısı düzenledi.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, Ermenistan ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini daha da güçlendirmek istediklerini ve bugün imzaladıkları "Ortak Bildiri" ile Kazak-Ermeni ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine yükseltildiğini duyurdu.

Karşılıklı ticaret hacminin artırılması konusunda mutabakata vardıklarını kaydeden Tokayev, özellikle sanayi, ulaştırma ve lojistik, enerji, tarım, dijitalleşme ve inşaat sektörlerinde ortaklığı genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tokayev, Güney Kafkasya'daki yeni jeopolitik durumun, ikili ve bölgelerarası temasların genişletilmesi için elverişli koşullar yarattığına dikkati çekerek, "TRIPP Uluslararası Barış ve Refah Rotası projesine katılmaya ilgi duyduğumuzu teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın Ermenistan ve Azerbaycan'ın barışın sağlanmasına yönelik ortak arzularını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Azerbaycan toprakları üzerinden, Ermenistan'a 1000 tonluk Kazak buğdayı sevk edildiğini aktaran Tokayev, yaptırımları kaldırarak ülkesi üzerinden doğrudan ikili ticarete olanak sağlayan Azerbaycan liderine teşekkür etti.

Tokayev, bölgesel ve uluslararası gündemdeki konulara ilişkin de görüş alışverişinde bulunduklarını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki durumu çözmeye yönelik sunduğu planı desteklediğini de sözlerine ekledi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barışın sağlanmasında siyasi sembolizme sahip Almatı Deklarasyonu'nun kabul edildiği Kazakistan ile ilişkileri önemsediklerini bildirdi.

Paşinyan, ziyareti sonucunda Ermenistan ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükselmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu, bölgedeki işbirliğimizin yeni bir gelişme düzeyine ulaşması anlamına geliyor." dedi.

Tokayev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine yaptığı katkılarından dolayı Kazakistan'ın en yüksek devlet nişanı "Altın Kıran"ı (Altın Kartal) takdim etti.

Ayrıca Tokayev ve Paşinyan'ın katılımıyla Kazakistan ile Ermenistan hükümetleri arasında gizli bilgilerin paylaşımı, korunması ve güvenliğine ilişkin anlaşma ile diplomatik misyon binalarının inşası için karşılıklı arazi temin edilmesine ilişkin anlaşma ve 2026-2030 yıllarını kapsayan ticaret ve ekonomik işbirliği yol haritası başta olmak üzere çeşitli alanlarda toplam 15 işbirliği belgesi imzalandı.

Öte yandan, Paşinyan'ın ziyareti kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'daki bir sokağa, Ermeni alfabesinin kurucusu Mesrop Maştots'un ismi verildi.