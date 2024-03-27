Kazakistan ve ABD arasında genişletilmiş stratejik ortaklık görüşüldü

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, ABD'de bulunduğu resmi temaslar kapsamında, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Washington'da bir araya gelen Nurtleu ve Blinken, iki ülke arasındaki siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlarda genişletilmiş stratejik ortaklığın gelişme sürecini ele aldı.

Görüşmede, Kazakistan'ın dengeli dış politikasına vurgu yapan Nurtleu, ileri Amerikan teknolojilerini çekerek ülkesinin ulaştırma, lojistik, altyapı, ticaret ve yatırım potansiyelinin artırılmasının yanı sıra ikili iş bağlantılarının güçlendirilmesini önemsediklerini belirtti.

Nurtleu, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 33 artarak 4 milyar dolara ulaştığını ve bu bağlamda karşılıklı yarar sağlayan ticari ilişkilerin geliştirilmesini temenni ettiklerini söyledi.

Blinken da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in temel reformlarının tutarlılığı ile sistematik doğasını memnuniyetle karşıladıklarını ve Washington'ın bu reformların uygulanması için mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Antony Blinken, ABD'nin birçok küresel meselede Kazakistan'ın gerçek liderliğini tanıdığını dile getirdi.

Enerji güvenliği, kritik madenler, iklim, barışı koruma gibi alanlarda ülkeler arasındaki işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını belirten taraflar, görüşmede ayrıca "C5+1" formatındaki diyaloğun genişletilmesi ve geçen yıl söz konusu format çerçevesinde New York'ta gerçekleştirilen liderler zirvesinde varılan anlaşmaların uygulanması konularını değerlendirdi.