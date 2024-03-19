Kazakistan'ın Barış Gücü BM Golan Tepeleri'nde Göreve Başladı

Kazakistan'ın 139 askerden oluşan barış gücünün, Birleşmiş Milletlerin (BM) Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) misyonunda görevlerine başladığı bildirildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazak askerler için Golan Tepeleri'ndeki BM Gözlem Üssü'nde tanıtım programı düzenlendi.

139 askerden oluşan Kazak Barış Gücü, BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü'nde günlük görevlerine başladı.

İrlanda Barış Gücü'nden görevi devralan Kazak askerler, sorumluluk alanlarıyla ilgili ayrıntılı şekilde bilgilendirildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Dairesi Kıdemli Memuru Yarbay İlyas Mustafin, yaptığı açıklamada, "Birimimiz burada yedek barış gücü olarak misyonunu yürütecek. Kriz anları da dahil olmak üzere çeşitli görevleri yerine getirecek." dedi.

Kazak Barış Gücü Komutanı Yarbay Jiger Aipov da buraya kendi askeri teçhizatlarıyla geldiklerini belirterek, "Daha önce barışı koruma birliğimiz diğer ülkelerin birimlerinin bir parçası olarak görev yapıyordu. Bu misyonun özelliği de ülkemizin ilk bağımsız barış gücü olarak yer alıyor olmamız." ifadesini kullandı.

Kazakistan Parlamentosu, ocakta 139 askerden oluşan barış gücünün BM Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü misyonu için gönderilmesini onaylamıştı.