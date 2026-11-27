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" Kazakistan'ın Stratejik Kalkınma Öncelikleri ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev" başlıklı panel, başkent Ankara'da düzenlendi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen programa, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Sapiyev burada yaptığı açılış konuşmasında, Tokayev'in ülke genelinde kapsamlı bir altyapı modernizasyon planının hazırlanması talimatını verdiğini ve bu amaçla 2029'un sonuna kadar Ulusal Fon'dan yaklaşık 14,3 milyar dolar kaynak ayrılmasının öngörüldüğünü aktardı.

"Halk İnşaatı" adı verilen girişim kapsamında ülkesinde kara yolları, demir yolları, su ve doğal gaz altyapısı ile sosyal tesislerin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirten Sapiyev, programın yüz binlerce kişiye istihdam sağlaması ve ülke ekonomisine önemli katkıda bulunmasının beklendiğini söyledi.

Sapiyev, Kazakistan'ın enerji güvenliğini güçlendirmeyi ve elektrik üretim kapasitesini artırmayı stratejik öncelik olarak gördüğünü dile getirerek, 2027'de Balkaş Nükleer Güç Santrali'nin inşasına başlanması ihtimalinin değerlendirildiğini, nükleer enerji alanında ulusal uzmanların yetiştirilmesi, teknoloji transferi ve uzun vadeli uranyum rezervlerinin oluşturulmasının da öncelikler arasında yer aldığını ifade etti.

Kazakistan'ın "Digital Qazaqstan" stratejisi kapsamında dijital ekonominin altyapısını geliştirdiğini belirten Sapiyev, bu adıma ilişkin ülkesinde yapılan çalışmalara işaret etti.

Sapiyev, ülkesinin, yabancı yatırımların artırılması ve özel sektörün gelişmesi için yeni tedbirler hazırladığını söyledi.

Kazakistan'ın yeni ekonomik önceliklerinin Türkiye ile stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunun altını çizen Sapiyev, ülkesinin, stratejik ortağı Türkiye'nin bu süreçte önemli rol üstlenmesine ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin somut projeler temelinde daha ileri bir seviyeye taşınmasına büyük önem verdiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından panele geçildi.

Kaynak: AA