Kazakistan'da Nükleer Enerji Santrali İçin Referandum: Yüzde 71,12 'Evet' Oyu

Kazakistan'da ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda halkın kararını almak için düzenlenen referandumda seçmenlerin yüzde 71,12'si "evet" dedi.

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu, 6 Ekim'de yapılan referandumun kesin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ülkede referandum için kurulan toplam 10 bin 323 sandıkta oy sayımı yapıldı. Aynı zamanda Kazakistan'ın 59 ülkedeki temsilciliklerinde kurulan sandıklarda da oy sayımı sona erdi.

Referanduma katılım oranı yüzde 63,66 oldu. Böylece, ülkede kayıtlı 12 milyon 284 bin 487 seçmenden 7 milyon 820 bin 204'ü sandık başına gitti.

Sandığa giden seçmenin yüzde 71,12'sine tekabül eden 5 milyon 561 bin 937'si "evet" diyerek ülkede nükleer enerji santralinin inşa edilmesini destekledi. 2 milyon 45 bin 271 seçmen ise "hayır" diyerek buna karşı çıktı.

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov da seçmenlerin yarısından fazlasının "evet" dediği referandumun geçerli sayıldığını belirtti.

Abdirov, "Kesin sonuçların açıklandığı andan itibaren referandumun sonuçları ülke genelinde yürürlüğe girecek. Kazakistan halkı kararını nükleer enerji santralinin inşa edilmesi yönünde verdi." dedi.

Kazakistan halkı, 6 Ekim'de ülkede ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda kararını vermek için sandık başına gitmişti.

Seçmenler, referandumda "Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşa edilmesine rıza gösteriyor musunuz?" sorusuna "evet" veya "hayır" yanıtını vermişti.

Referandumu, 4 uluslararası örgüt ve 30 ülkeden toplam 177 yabancı gözlemci yerinde izlemiş, 200'den fazla yabancı medya mensubu da takip etmişti.