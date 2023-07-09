Kaz Dağları'nın sevimli ev sahipleri fotokapana takıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağı Milli Parkı içinde kurulan fotokapanlar Kaz Dağları'nın sevimli ev sahiplerini görüntüledi. Görüntülerde, Kaz Dağları'nda yaşayan karaca, oyun oynayan ayılar ve yavru domuzlar yer aldı.

Doğa Kuruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kazdağı Milli Parkı içinde çeşitli bilimsel çalışmalar için kurulan fotokapanlar Kaz Dağları'nın sevimli ev sahiplerini görüntüledi. Yapılan çalışmada Kaz Dağları'nın en zarif hayvanları arasında yer alan yetişkin bir karacanın yanı sıra gece karanlığında kardeşiyle oyun oynayan ayılarda görüntülendi. Ayrıca gece yemek arayan bir yetişkin ayıda görüntülerde yer aldı. Öte yandan yavru domuzlarda fotokapanlara yakalanarak görüntülendi.

Kazdağları endemik bitkilerinin yanı sıra hayvan çeşitliliği ile de büyük ilgi çekiyor. Milli Park statüsündeki alanda doğal hayatın korunması için ekipler yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.