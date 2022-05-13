Kayserispor-Malatyaspor maçını Cihan Aydın yönetecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor-Malatyaspor maçını Cihan Aydın yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Kayserispor-Malatyaspor maçını Cihan Aydın yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçını Cihan Aydın yönetecek.

Yukatel Kayserispor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçını Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'in 37. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak Yukatel Kayserispor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK), 14 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Kayseri'de oynanacak maçta Cihan Aydın'ı görevlendirirken, Mehmet Salih Mazlum ve Furkan Ürün de yardımcı hakem olarak bu maçta görev üstlenecek. MHK, Oğuzhan Aksu ise bu maçta 4. hakem olarak görevlendirdi. Aydın, Yukatel Kayserispor bu sezon ilk maçını yönetecek. Maçın VAR ve AVAR hakemleri maç öncesi belli olacak.

(Yüksel Yıkılmaz-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title