Kayseri Yahyalı'da yangından etkilenen ormanlık alan yeniden yeşermeye başladı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 2021'de çıkan yangından etkilenen 14 hektarlık ormanlık alan, atılan tohumlarla yeniden yeşermeye başladı.

Aladağlar Milli Parkı'nda 28 Temmuz 2021'de çıkan ve ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından bölge öncelikle küllerden arındırıldı, daha sonra örtü temizliği yapıldı. Bölgenin yeniden ağaçlandırılması için orman ekiplerince başlatılan yoğun çalışmalar sonucu, ormanlık alanın yeniden yeşermesi için tohum takviyesi yapıldı.

Yanan alana yaklaşık 150 kilogram tohum atılmasının ardından yeniden filizlenmeye başlayan bölge, zarar görmemesi amacıyla dikenli telle çevrildi.14 hektarlık alana atılan tohumlar, aradan geçen 2,5 yılda fidana dönüştü.

Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, AA muhabirine, kısa sürede müdahale ederek yangını üçüncü günün sabahında kontrol altına aldıklarını hatırlattı.

Çapkın, yanan alanın yeniden yeşermesi amacıyla yapılan çalışmaların meyvesini almaya başladıklarını söyledi.

Alanın korunduğunu belirten Çapkın, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi bu yanan alanın da orman dışında kullanımı söz konusu değil çünkü orman yangınından zarar gören alanlar, Anayasa'nın 169. maddesi gereği koruma altına alınmıştır. Yani bunlarla ilgili ormanlaştırma çalışması yapılmaktadır. Burada da gördüğünüz gibi zaten bu süreç başlatıldı. Yerdeki fidanları da görüyorsunuz. Türkiye'nin her yerinde aynı yöntem uygulanıyor. Kesinlikle ormanlaştırma harici başka bir amaçla buraların kullanımı söz konusu değildir." diye konuştu.

"Ormanlaştırılma sürecini başlattık"

Çapkın, 3 ormanlaştırma metodu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri doğaya bırakmak, doğaya terk etmek. İkincisi tohum takviyesiyle buraları iyileştirmek, ormanlaştırmak. Üçüncüsü de fidan dikmek. Biz burada ne yaptık? İkinci metodu uyguladık. Tohum takviyesi yaparak buranın doğal yoldan gençleştirilmesine katkı sunduk. Ormanlaştırılma sürecini başlattık. Şu an zaten sahada görüyorsunuz. 2 yaşında fidanlarımız var. Yaklaşık 30 ila 50 santimetreye ulaşmış vaziyette. Güzel bir orman olacak. Eski yanan ormanın kalitesinde yeni bir orman inşallah. Tabii biraz zaman alacak ama oluşturacağız."

Bölgeye yeniden kaliteli bir orman kazandıracaklarının altını çizen Çapkın, "2022'nin ocak ayı içerisinde burada yeni tohum takviyesi yapıldı. Mevcut ağaçların tohumuna ilaveten tekrar tohum takviyesi yapıldı. Attığımız tohumlardan 2022'nin ilkbaharında biz ilk çimlenmeleri aldık. Sahada da kızılçamın gelişimi, fidanların gelişimi çok çok iyi, çok sağlıklı. İstediğimiz kalitede bir fidan gelişimi burada mevcut." dedi.