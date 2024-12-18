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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Özvatan İlçesini Ziyaret Etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Özvatan İlçesini Ziyaret Etti
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Özvatan ilçesinde 2024 yılı değerlendirmeleri ve 2025 yılına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, ilçe esnafının taleplerini dinleyerek, rafting parkuru müjdesi verdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Özvatan ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çiçek, Kaymakamlığa gelişinde Kaymakam Mine Kurt ve protokol üyelerince karşılandı.

Kaymakamlıkta ilçenin 2024 yılının değerlendirildiği ve 2025 yılında yapılacak çalışmaların görüşüldüğü programın ardından Çiçek, belediyeyi ziyaret etti.

Çiçek, Başkan Halit Demir'den hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Özvatan Kadın Kooperatifi ve Özvatan Arıcılar Kooperatifini de ziyaret eden Çiçek, ilçe esnafının talep ve isteklerini de dinledi.

Çiçek ve beraberindekiler, daha sonra Kızılırmak Nehri'nin Kermelik Mahallesi bölümünü inceleyerek, buraya rafting parkuru oluşturulacağı müjdesini verdi.

Kaynak: AA / Tamer Bot - Güncel
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