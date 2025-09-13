Kayseri Özvatan'da 7,5 Kilometrelik Sıcak Asfalt Çalışması Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Özvatan ilçe merkezinde 7,5 kilometrelik yol ağında sıcak asfalt çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ve AK Parti Özvatan İlçe Başkanı Kemal Dumlu, çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Özvatan ilçesindeki asfalt çalışmalarına dair açıklamalarda bulunan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Harmancı, 7,5 kilometrelik bir alanda çalıştıklarını belirtti.

Özvatan Belediye Başkanı Demir ve AK Parti Özvatan İlçe Başkanı Dumlu da Büyükşehir Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Özvatan ilçe merkezindeki ulaşım konforunu arttıracak çalışma kapsamında, 10 bin ton sıcak asfalt kullanılarak 19 milyon 400 bin liralık yatırım hizmete sunulmuş olacak.