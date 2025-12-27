Haberler

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılan semt polikliniği açıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet vermeye başlayan yeni semt polikliniği, eczane, acil sağlık istasyonu ve ambulanslarla bölge halkına sağlık hizmeti sunacak. Açılışta konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı, sağlık merkezinin maliyetinin 100 milyon lirayı bulduğunu belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yapılan semt polikliniği hizmet vermeye başladı.

Eczane işyerleri, 112 acil sağlık istasyonu ve 2 tam teşekküllü ambulansla hizmet verecek poliklinik, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB'nin kentin ekonomisinde amiral gemi görevi üstlendiğini belirtti.

Üretimin, istihdamın ve ihracatın baş aktörü konumunda olan Kayseri OSB'nin, hacim ve metrekare anlamında da Türkiye sıralamasında ilk 3'e girdiğine değinen Yalçın, şunları kaydetti:

"Kayseri OSB'nin 100 bini aşkın istihdamı bulunmaktadır. Bu istihdamın bölge dışına çıkmadan hizmet alabilmesi için sağlık merkezi projemizi gerçekleştirdik. Bu sağlık merkezimize binası hariç tüm sağlık makine ve ekipmanlarına 65 milyon lira harcadık. Mevcut bina ve arsası yaklaşık 35 milyon lira tutarındadır. Sağlık merkezimizin maliyeti 100 milyonu bulmuştur."

Poliklinik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın yaptığı dua sonrası açıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
