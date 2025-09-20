Kayseri, Mesleki Eğitimde Türkiye'nin Zirvesinde

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, kentin mesleki eğitimde en fazla tercih edilen il olduğunu bildirdi.

Cıngı, yaptığı yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, mesleki eğitim şube müdürleri ve meslek lisesi müdürleriyle yeni dönem toplantısı yaptıklarını belirtti.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında orta öğretimden mezun olup 9. sınıfa kayıt yaptıran 22 bin öğrencinin 12 bin 100'ünün meslek liselerini ve mesleki eğitim merkezlerini tercih ettiğini anlatan Cıngı, Türkiye ortalaması yüzde 40,05 iken, Kayseri'nin yüzde 55 oranını yakalayarak mesleki eğitimin en fazla tercih edildiği il olduğunu kaydetti.

Son yıllarda Kayseri sanayisinin en fazla ihtiyacı olan teknik personeli yetiştiren mesleki eğitim okulları üzerine yapılan çalışmaların meyvelerini verdiğini dile getiren Cıngı, "Kayseri'de 56 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 6 MESEM'de, 40 alan ve 68 dalda 35 bin 316 öğrenciye mesleki eğitim veriliyor. Gençlerimizi iş hayatına en hızlı ve sağlam şekilde hazırlayacak yol güçlü bir mesleki eğitimden geçiyor. Mesleki eğitim demek, gençlerimizin sadece bir diploma değil, hayatları boyunca gururla taşıyacakları bir kimlik, bir karakter ve bir ihtisas kazanması demektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin teknoloji ve sanayi hamlelerini gerçekleştirmek için en çok yetişmiş teknik insan gücüne ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Cıngı, mesleki eğitimi Kayseri'de tekrar hak ettiği yere getirmek ve sanayicilere nitelikli personel yetiştirmek için yapılan stratejik ve kararlı çalışmalarla paydaşların güçlü işbirliğinin bir sonucunu elde ettiklerini vurguladı.

Cıngı, mesleki eğitimde çıtayı daha yükseğe taşıyarak AB ortalamasının üzerine çıkana kadar çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.