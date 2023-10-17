Kayseri Devlet Tiyatrosu kendi kadrosuyla seyirciyle buluşacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürü Kıymet Betül Gökçer ve Yardımcısı Oğulcan Okan Tural'ı kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürü Kıymet Betül Gökçer ve Yardımcısı Oğulcan Okan Tural'ı kabul etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, makamdaki ziyarette, kültür ve sanat alanında kentte gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun 19 Ekim'de kendi yerleşik kadrosuyla seyirciyle buluşacağını belirtti.

Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun açılış davetiyesini Büyükkılıç'a takdim eden heyet, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Devlet Tiyatrosu, 19 Ekim'de William Shakespeare'in yazdığı, Can Yücel'in çevirdiği, Kıymet Betül Gökçer'in yönettiği 2 perdelik Bahar Noktası oyunu ile sahne alacak.