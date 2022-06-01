Kayseri'den kısa kısa - Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yaza Merhaba Gençlik Festivali" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, festivalde, Tuğçe Kandemir ve Baha gibi sanatçılar sahne alacak.

Sportif ve sanatsal etkinliklerin de yer alacağı festival, faklı sanatçılardan müzik dinletisi de sunulacak.

Kentteki farklı yerlerde düzenlenecek festival, 9 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve 4 gün devam edecek.

Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu'yu kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret, Türkiye Çevre Haftası kapsamında gerçekleştirildi.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sibel Livdumlu ve beraberindeki yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eder, sürdürülebilir bir çevre ve daha sağlıklı bir gelecek temennisiyle, 1-7 Haziran Çevre Haftası'nı kutlarım." ifadelerini kullandı.

Livdumlu da Başkan Büyükkılıç'a çevre ve doğa dostu yaklaşımları ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Şeker'de Çiftçi Meclisi Toplantısı yapıldı

Kayseri Şeker Fabrikası Çiftçi Meclisi, 22'nci toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, Vakıfbank ile yapılan temlik kredisi anlaşması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kayseri Şeker Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Orhan İnik tarafından yapılan sunumda, anlaşmanın detayları anlatıldı ve çiftçilerin soruları yanıtlandı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker çiftçilerinin üretimlerini daha rahat bir biçimde yapabilmeleri için her platformda gayret gösterdiklerini belirtti.