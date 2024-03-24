Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Zanlı Gözaltına Alındı

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 81 gram esrar, 395,58 sentetik uyuşturucu, tabanca, tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden A.K'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 21 yıl 2 ay, H.S'nin ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan A.K. ve H.S, cezaevine teslim edilirken, 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.