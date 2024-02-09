Kayseri'de Tartışma Sonucu Av Tüfeğiyle Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, E.D. (16) ile tartışan bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralanan çocuk, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kayseri'de tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Selçukbey Sokak'ta E.D. (16) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda E.D, bu kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı E.D, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.