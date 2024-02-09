Kayseri'de Tartışma Sonucu Av Tüfeğiyle Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Selçukbey Sokak'ta E.D. (16) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda E.D, bu kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı E.D, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.