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Kayseri'de servis minibüsü devrildi, 10 öğrenci yaralandı

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü, sürücünün yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 10 öğrenci yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

M.K'nin kullandığı 38 F 2526 plakalı minibüs, Akköy Mahallesi yakınlarında, sürücünün yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada, minibüste bulunan 10 öğrenci yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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