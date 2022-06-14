Kayseri'de sele kapılan çocuğu jandarma kurtardı Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sele kapılan çocuğu jandarma ekipleri kurtardı. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sele kapılan çocuğu jandarma ekipleri kurtardı. Alınan bilgiye göre, Akköy Mahallesi Sorgun Yaylası'nda koyun otlatan A.C.Ş. (16) ve M.Ş. (17) sağanak sonrası oluşan selden koyunlarını kurtarmaya çalıştı. Bu esnada sele kapılan A.C.Ş, yaklaşık 50 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yaptıkları aramada çocuğu buldu. Tedbir amaçlı Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.C.Ş, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan, yaklaşık 450 küçükbaş hayvandan oluşan sürüde sele kapılan çok sayıda koyunun telef olduğu öğrenildi. AA / Ramazan Kaya - Güncel Yeşilhisar Jandarma Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri'de sele kapılan çocuğu jandarma kurtardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.