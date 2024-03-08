Kayseri'de Ramazan Ayı Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesi iş yerleri, fırın, zincir marketler ve alışveriş merkezlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, fiyat ve etiket denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla ekipler, özellikle iş yerlerinde ürünlerin etiket ve fiyat tarifesinin asılıp asılmadığı, etiket ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı ve fahiş fiyattan satış yapılıp yapılmadığına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, kent genelinde faaliyet gösteren iş yerleri, fırın, zincir marketler ve alışveriş merkezlerinde paketli ürünlerin eksik gramajdan satılıp satılmadığı, sebze ve meyve reyonlarında satılan ürünlerin üzerinde künye numaralarının olup olmadığı, iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına ilişkin de denetim yapıyor.