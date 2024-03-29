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Kayseri'de polis kumar operasyonu: 24 kişiye işlem yapıldı

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Kayseri'de polisin kumar oynatıldığını tespit ettiği iş yerlerine düzenlediği operasyonlarda 24 kişiye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 22-28 Mart tarihleri arasında, kumar oynatıldığı tespit edilen 4 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 4 kişiye adli, 20 kişiye idari işlem yapıldı, 124 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar masalarında para karşılığı kullanılan 420 pul ve 300 liraya el konuldu.

Ruhsatsız faaliyet gösteren bir mekanla ilgili tutanak tanzim edilerek süresiz kapatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Kayseri Güvenlik Suç Güncel Haberler

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