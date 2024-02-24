Kayseri'de Otomobil Çarpışması: 7 Kişi Yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Merkez Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle 7. Cadde'de, H.A. yönetimindeki 38 H 3479 plakalı otomobil ile S.N. idaresindeki 38 VF 530 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.