Kayseri'de Odun Taşıma Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

Kayseri'de odun taşıma nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bektaş Yusuf Çıplak, Suriye uyruklu baba ve oğlunu tüfekle yaraladı. Olay sonucunda her üç kişi de yaralandı.

KAYSERİ'de Bektaş Yusuf Çıplak (18), odun taşıma nedeniyle tartıştığı Suriye uyruklu Ömer Ali (46) ve oğlu İbrahim Kasım'ı (24) tüfekle yaraladı. Baba-oğul ile birlikte arbede sırasında sopa darbeleriyle yaralanan Çıplak da hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Köprülü Caddesi'nde meydana geldi. Bektaş Yusuf Çıplak ile Suriye uyruklu baba Ömer Ali ve İbrahim Kasım arasında odun taşıma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıplak, evden getirdiği tüfek ile Suriye uyruklu baba ve oğluna ateş açtı. Baba-oğul vücutlarına isabet eden saçmalarla, Çıplak ise sopa darbeleriyle yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)