Kayseri'de 'Necip Fazıl Kısakürek' paneli düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "Anadolu Mektebi, Kültür Kervanı" programı kapsamında "Necip Fazıl Kısakürek" paneli düzenlendi.

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anadolu Mektebi öğrencilerinden oluşan panelist öğrenciler, davetlilere Necip Fazıl Kısakürek'in hayatını ve eserlerini anlattı.

Programda konuşan Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, programa ilk kez gelen öğrencileri Anadolu Mektebi ailesine katılmaya davet etti.

Öğrencilerin sabırla bu faaliyetlere devam etmelerinin kendi dünyalarının güzelleşmesi açısından çok değerli olduğunu belirten Güçlü, şunları kaydetti:

"Bugün programımıza ilk defa gelen öğrencilerimiz varsa eğer, bu program onlar için bir davettir. Eskiler için de hatıraların canlanmasıdır. Öğretmenler için ise verdikleri emeklerin kendilerine mutluluk olarak dönmesidir. Burada bulunan Anadolu Mektebi öğrencileri Türkçeyi nasıl bu kadar güzel konuşuyorlar diye düşünülebilir. Bunun arkasında bir tek husus var o da emek. Bu arkadaşlar bu konuşmaları yapabilmek için Necip Fazıl'ın 20'den fazla kitabını okudular. Aynı şekilde Necip Fazıl'ı okumadan önce 4 yazarı okudular. Yani biriktire biriktire geldiler. Bu öğrenciler niye test çözmüyor? Test çözülerek memleketin sorunları çözülmüyor. Test çözülerek iyi okullara gidiliyor ama iyi okullara gidilirken bu toprak hakkında çok bilgi olmuyor. Bu öğrenciler, olamayacak şeylerin kendilerinde dolmasına vesile olacak yazarları okuyorlar. Bu öğrencilerde hem bilgi hem de ahlak birlikte olacak. Bu böyle bir şey ve davetimiz buna."

Programda Vali Şehmuz Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de konuşma yaptı.