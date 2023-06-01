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Kayseri'de 'Kökünü kurutma' operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de 'Kökünü kurutma' operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Kayseri'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik düzenlenen 'Kökünü kurutma' operasyonunda 29 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 1110 gram bonzai, 150 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 10 kök dişi hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik düzenlenen "Kökünü kurutma" operasyonunda 29 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 128 personelin katılımıyla 5 ilçede, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1110 gram bonzai, 150 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 10 kök dişi hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Jandarma Kayseri Güncel Haberler

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