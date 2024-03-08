Kayseri'de Kadın Jandarmalar, Araçlardaki Kadınlara Karanfil Takdim Etti

Kayseri'de kadın jandarmalar, kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki hemcinslerine karanfil takdim etti.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kayseri-Malatya kara yolu Pınarbaşı ilçesi Solaklar kontrol noktasında durdurdukları araçlarda bulunan kadınların gününü kutlayıp, karanfil verdi.

Kadınlar, jandarma personeline teşekkür etti.