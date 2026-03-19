Kuyumcu dükkanından ziynet eşyası çalıp, eşekle kaçan sanığa 16 yıla kadar hapis istemi

Kayseri'de çalıntı forkliftle kuyumcu dükkanına giren Mehmet Ç. (26), çaldığı ziynet eşyasıyla yakalandı. Hakkında 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAYSERİ'de çalıntı forkliftle kepenklerini kırarak girdiği kuyumcu dükkanından ziynet eşyası çalıp, olay yerinden eşekle kaçan Mehmet Ç. (26) hakkında 3 farklı suçtan toplam 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 9 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta yaşandı. Mehmet Ç., çalıntı forkliftle kuyumcu dükkanının önüne geldi. Dükkanın kepenklerini forkliftle kıran şüpheli, içeri girerek 150 gram ziynet eşyası çaldı. Şüpheli kameradan tespit edilip, yakalanırken, toprağa gömülü halde bulunan 150 gram ziynet eşyası sahibine teslim edildi. Öte yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Mehmet Ç.'nin forkliftle kuyumcu dükkanının kepengini kırdığı ve içeri girdiği görüldü. Dükkandan ziynet eşyası çalan şüphelinin, olay yerinden eşekle uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Mehmet Ç. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 'Mala zarar verme', 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' ve 'Nina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı' suçlarından toplam 16 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ifadesine de yer verilen Mehmet Ç., "İldem'e kadar bana ait eşek üzerinde gittim. Alkollüydüm. Yeniden alkol almak istedim. Tekel bayisi kapalı olduğu için alamadım. Yol üzerinde forklifti gördüm. Kabloları direksiyon yanında açıktı. Kabloları temas ettirerek çalıştırdım. Başka bir tekel bayisine gidip, alkol almak için forklifte bindim. Söz konusu iş yerini gördüm. Aklıma yaşadığım maddi sıkıntılar geldi. Forklitfle kepengi kaldırdım ve iş yerine girdim" dedi.

'KİMSE BENİ YÖNLENDİRMEDİ'

İlk olarak vitrine yöneldiğini de anlatan Mehmet Ç., "Miktarını bilmediğim altınları aldım. Cebime koyarak yaya olarak kaçtım. Dereye gidip, yeniden eşeğe bindim. Ahırımıza gittim. Eşeği ahıra bağlayıp, samanlık girişine de poşet içinde altınları sakladım. Eve geldim, babam neden Mersin'e gitmediğimi sordu. Aracın bozulduğunu, bu yüzden gidemediğimi söyledim. Kimse beni yönlendirmedi. Maddi ihtiyaçlarımdan dolayı böyle bir şey yaptım. Bir avuç içi kadar altın almıştım. Bir kısmını da olay yerinde düşürmüşüm. Aldığım altınları, babam iş yerine teslim etti. İş yerindeki zararı da karşılamak isterim. Pişmanım" ifadeleri yer aldı. Mehmet Ç., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
