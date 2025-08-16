Kayseri'de fizik tedavi hastaları, TÜBİTAK projesiyle spora adım atıyor

KAYSERİ Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'nde tedavi gören çeşitli yaş grubundaki hastalar, TÜBİTAK 1001 'Paralimpik-Rekreatif Aday Sporcu Platformu' projesi kapsamında 8 ayrı branşta, hastanenin spor salonunda spora adım atıyor. Burada eğitim alan hastalar, kabiliyetlerine göre spor branşlarına yönlendiriliyor.

Kayseri'de 22 Temmuz 2024'te hayata geçirilen TÜBİTAK 1001 destekli 'Paralimpik-Rekreatif Aday Sporcu Platformu' (P-RASP) projesi, bedensel engelli bireylerin sporla buluşmasını sağlıyor. Proje, Sağlık Bilimleri Üniversitesi yürütücülüğünde; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi paydaşlığında, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile yürütülüyor. Engelli bireylerin fiziksel aktiviteye katılımını artırmayı ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefleyen P-RASP, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından belirlenen minimal engel kriterleri ve fiziksel ölçme-değerlendirme yöntemlerini baz alıyor.

95 ENGELLİ BİREY DEĞERLENDİRİLDİ

Projeye katılanlar, tekerlekli sandalye basketbol, bocce, para yüzme, para okçuluk, para taekwondo, para atıcılık, para masa tenisi, para okçuluk sporlara başlangıç yapabiliyor. Şimdiye kadar 95 engelli birey sistem üzerinden değerlendirilirken, Kayseri Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören 14 kişi, tekerlekli sandalye basketbol branşına yönlendirilerek spora başladı. Proje süresince toplam 200 kişinin değerlendirilmesi ve uygun bulunan 50 bireyin paralimpik spor branşlarına kazandırılması hedefleniyor.

'6 AY KADAR ANTRENMANA TABİ TUTULUYORLAR'

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Havva Talay Çalış, "TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında 'Paralimpik-Rekreatif Aday Sporcu Platformu' oluşturduk. Vücudunda herhangi bir engeli olan kişilerin, platformumuza durumlarını yazarak ve randevu alarak, fizyoterapistlerimizle buluşarak fizik tedavi ile ilgili son durumları göz önüne alınıyor. Baştan aşağı muayene ediliyorlar ve orada hangi sporları yapabilecekleri tespit ediliyor. Bizim bu projemiz kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte koordine çalışıyoruz ve sporcular isterlerse 8 ana branşta, burada olduğu gibi basketbolda 6 ay kadar antrenmana tabi tutuluyorlar" dedi.

'90 ENGELLİMİZ KAYIT OLDU'

Proje kapsamındaki spor branşlarına değinen Prof. Dr. Çalış, "Voleybol, yüzme, atıcılık, okçuluk ve bocce gibi sporlar var. Bu tür sporlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzde özel antrenörler yine onlara 6 ay kadar süreyle haftada 2 gün her gün de 1 saat olmak üzere özel antrenman yaptırılıyor ve hiç spor bilmese bile başlangıç eğitimine tabi oluyorlar. Şimdiye kadar 90 engellimiz kaydoldu. İçlerinde, uygun spor dalında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne yönlendirdiklerimiz var. Burada da yaklaşık 13 tane engellimizin basketbol alanında 6 ay kadar eğitim aldıkları sahadayız. Yeni başladık. İnşallah çok güzel beklentilerle yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

'ULUSAL MÜSABAKALARA KATILMALARINI HEDEFLİYORUZ'

Proje koordinatörü Fizyoterapist Alihan Karaüzüm ise "TÜBİTAK 1001 programı kapsamında geliştirdiğimiz 'Paralimpik-Rekreatif Aday Sporcu Platformu' aslında fiziksel engelli bireyleri spor branşına yönlendirmek amacıyla engel türlerine, fiziksel kapasitelerine, ilgi duydukları spor branşlarına gerekli tıbbi değerlendirmeyi yapmak için geliştirdiğimiz özgün, dijital değerlendirme ve yönlendirme platformudur. Burada temel amaçlarımızdan birisi spora yönlendirmek olsa da aslında fiziksel engeli olan bireylerin fiziksel aktivitesini artırmak amacıyla bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Gerekli fiziksel değerlendirmeler sonucunda spora başlattığımız bireyler arasında da 6 ay temel antrenman programı sonrasında başarılı olan sporcularımızı, gerekli lisanslama işlemlerini, gerekli puanlama işlemleri yapıldıktan sonra ilgili kulüplerde yer alması ve kendilerini geliştirmeleri doğrultusunda ulusal, uluslararası müsabakalara katılmaları ve spora başlamalarını hedefliyoruz" dedi.

'BEN İNANDIM, İNANARAK YAPIYORUM'

Hatay'da üzerine kayısı ağacı düşmesi sonucu beli kırılan ve belden aşağısı felç kalan Kayseri Şehir Hastanesi'nde basketbol branşında ilerleyen İsmail Kurt (30) da "Kayseri Şehir Hastanesi'ne 2019 yılından beri gelip gidiyorum. 9 Ocak 2018'de bahçede üzerime kayısı ağacı düşmesi sonucu belim kırıldı. O günden bugüne çeşitli hastanelerde fizik tedavi aldım. Bayağı bir yol katettim. Bu süre zarfında devletimizin bir projesi sayesinde basketbola katıldık. Hocalarımız, bizi destekleyerek bu projeye katılmamızı sağladılar. Basketbolda bir takım kurmayı düşünüyoruz. Bu takımla, yarışmalarda iyi bir başarı elde etmeyi düşünüyoruz. Engelli basketbolunu çok duymuştum. Ama Hatay'da ücra bir köyde yaşadığım ve mesafe sıkıntısı olduğu için hastaneye geldiğimde ve bu projeyi duyduğumda çok mutlu oldum. Bu proje bizi daha çok aktif bir hale getirmeyi, arkadaş edinmeyi ve bizi ileri götürmeyi planladığını düşünüyorum. Ben inandım ve inanarak yapıyorum. Bu bizi ileriye taşıyacak" diye konuştu.