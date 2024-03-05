Kayseri'de fırında tabanca ile öldürülen kişinin cenazesi defnedildi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir fırında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Osman Tüşümel'in cenazesi defnedildi. Olayda yaralanan şüpheli L.T'nin ise hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fırında tabanca ile öldürülen Osman Tüşümel'in cenazesi defnedildi.
Alparslan Mahallesi Ünal Sokak'ta bulunan bir fırında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Tüşümel'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenaze, Hulusi Akar Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan, olayda yaralanan şüpheli L.T'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Dünkü olayda Tüşümel, aralarında husumet bulunan fırıncı L.T'nin iş yerinde gitmiş, tabancayla bacaklarına ateş ederek yaralamış, L.T'nin silahla karşılık vermesi üzerine olay yerinde hayatını kaybetmişti.