Kayseri'de 'Dijital dünyada çocuk ve ebeveyn olmak' konulu konferans düzenlendi

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından "Dijital dünyada çocuk ve ebeveyn olmak" konulu konferans gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Valiliği himayesinde kurulan Kayseri Değerler Eğitim Merkezi'nin (KAYDEM) "Erdemlerimizle Varız" (ERVA) projesi kapsamında gerçekleşen konferans, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 15 Temmuz Yerleşkesi'nde yapıldı.

Konuşmacı olarak konferansa katılan Orhan Toker, söyleşisinin ardından Dijital Baba'dan Mesaj Var isimli kitabını imzalayarak okurlarına dağıttı.

Konferansa, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, çocuklar ve veliler katıldı.