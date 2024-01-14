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Kayseri'de çocuğun oynadığı tabanca kazara ateş aldı: 2 yaralı

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Kayseri'nin Talas ilçesinde, çocuğun oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri'nin Talas ilçesinde, çocuğun oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'ndeki evlerinde, babasına ait ruhsatlı tabancayı oynamak amacıyla saklandığı yerden alan 10 yaşındaki Y.K, babası N.K. ve misafir M.A'nın yanına geldi.

N.K'nın oğlunun elinden almak istediği tabanca kazara ateş aldı.

Bunun sonucunda N.K. elinden, M.A. da bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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