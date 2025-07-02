Kayseri'de Bütçe Sistemi Eğitimi Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bütçe Sistemi Eğitimi'ne çevre belediyelerden harcama yetkilileri ve bütçe sorumluları katıldı. Eğitimin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bütçelerin belediyelerin omurgası olduğunu vurguladı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde "Bütçe Sistemi Eğitimi" gerçekleştirildi.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitime, Talas'ın yanı sıra Melikgazi, Kocasinan, Bünyan, Hacılar, Yahyalı ve Şarkışla belediyelerinde görevli harcama yetkilileri ve bütçe sorumluları katıldı.

Eğitimin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyecilikteki 30 yıllık tecrübesini paylaşarak bütçelerin belediyelerin omurgası olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı E-Belediye Proje Sorumlusu Yüksel Koçak tarafından 2026-2028 dönemi bütçe hazırlama rehberi çerçevesinde kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Katılımcılar, yeni dönemde uygulanacak bütçe sistemine dair uygulamalı bilgi alma fırsatı buldu.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı

Yoğun temponun ardından tatil molası! Havuzda güneş banyosu yaptı
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Dedikodular asılsız çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.