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Kayseri'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Kurusıkı Tabancayla Yaralayan Kişi Aranıyor

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanda yaşayan C.A. ile N.A. arasında çıkan tartışmada C.A., boşanma aşamasındaki eşi N.A'yı kuru sıkı tabancayla yaraladı. Olayın ardından polis, C.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini kurusıkı tabancayla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Ersin Caddesi'nde bir apartmanda yaşayan ve boşanma aşamasındaki C.A. ile N.A. arasında tartışma çıktı.

C.A. tartışma sırasında karısı N.A'yı kuru sıkı tabancayla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

N.A. ambulansla hastaneye kaldırılırken polis C.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Yeniköy Kayseri Haberler

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