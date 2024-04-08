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Kayseri'de Banka Dolandırıcılığı Şüphelileri Yakalandı

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Kayseri'de kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp bir kişinin 70 bin lirasını dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan 2 zanlının dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda çeşitli noktalardaki güvenlik ve KGYS kameralarının 58 saatlik kayıtlarını izleyen polis, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, 2 şüphelinin araçla geldikleri bir ATM'de işlem yapması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocasinan Kayseri Banka Dolandırıcılık Güvenlik Suç Polis Güncel Haberler

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