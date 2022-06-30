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Kayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Turgutreis Mahallesi Yapıcak Sokak'ta B.K, 12 katlı binanın altıncı katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Alt kattaki balkonların çamaşır iplerine çarparak düşen B.K, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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