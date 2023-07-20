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Kayseri'de 30 Yıl Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Mevlana ve Keykubat mahallerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 'kasten öldürme', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma' suçlarından 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C. ile 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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