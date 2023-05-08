Kayseri'de 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Kayseri'de hırsızlık ve basit yaralama suçlarından hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hırsızlık ve basit yaralama suçlarından hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü İ.Y.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Firarinin Danişmentgazi Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, eve operasyon düzenledi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel