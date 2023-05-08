Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kayseri'de 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de hırsızlık ve basit yaralama suçlarından hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de hırsızlık ve basit yaralama suçlarından hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü İ.Y.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Firarinin Danişmentgazi Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, eve operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title