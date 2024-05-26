Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Gençlik Merkezleri Yıl Sonu Programı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı Gençlik Merkezleri Yıl Sonu Programı gerçekleştirildi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, binlerce öğrenciye KAYMEK'te 141 alanda kurs verildiğini söyledi.

KAYMEK'İ üniversiteye benzeten Büyükkılıç, kursların ufuk açıcı olduğunu anlattı.

Programda gençlerin yıl sonu etkinliği ile mutlu anlarını paylaştıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Hem ekonomiye canlılık kazandırıp hem yavrularımızın donanımlı, eğitimli, kurslarla sertifikalarla adeta özgüven içerisinde çalışma yapıyor olması bizleri keyiflendiriyor." dedi.

KAYMEK'in geri dönüşüm, sıfır atık projeleriyle önemli çalışmalara imza attığını belirten Büyükkılıç, atık malzemelerin boşa gitmediğini ve hepsinin değerlendirildiğini ifade etti.

TEKNOFEST için de çalışma yürütüldüğüne değinen Büyükkılıç, 4 projenin Adana'da düzenecek yarışmalara katılacağını kaydetti.

Programda, KAYMEK sergisi ile müzik kulübü öğrencilerinin türkü dinletisi, halk oyunları gösterisi ve Türk İslam Bilginleri Tiyatro Gösterisi etkinlikleri de beğeniye sunuldu.