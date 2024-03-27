Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Nakliyeciler Sitesi Esnafıyla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nakliyeciler Sitesi esnafıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Anbar Mahallesi'nde Nakliyeciler Sitesi'ndeki esnafa işlerinde kolaylık diledi.

Büyükkılıç'a, Nakliyeciler Sitesi Dernek Başkanı İbrahim Seçilir, Kayseri Ticaret Odası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Komitesi üyesi Yasin Mutlu da eşlik etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan ve esnafın önerilerini dinleyen Büyükkılıç, nakliyecilerin çağdaş, modern bir ortamda hizmet vereceği, şehrin batı tarafında kuzey çevre yolu üzerinde yer alacak Lojistik Merkezi projesi hakkında bilgi verdi.

Ankara yolundaki 470 dönümlük araziye yapılacak projeyi anlatan Büyükkılıç, "Burası kamyoncularımızı, tırcılarımızı toparlayıp, içerisinde sosyal tesisleri ile hatta gümrükleme hizmetleriyle kamu hizmetleri verecek, yeme içme mekanları ve istirahat için otelleri olan devasa bir proje olacak." ifadelerini kullandı.