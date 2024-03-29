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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı'da mitinge katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ile Yahyalı ilçesinde mitinge katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, MHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Aytaç Gezici, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını belirtti.

Yahyalı'da her istenileni yaptıklarını anlatan Büyükkılıç, "Hiçbir dönemde yapılmayan hizmet bu dönemde yapıldı, biz sizlerin hizmetkarıyız, önümüzdeki dönem daha fazlasını yapacağız. Başımızın tacısınız, gönlümüzün ilacısınız. Sizlere can kurban, Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, istikrarı, hizmeti önemseyelim." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Özsoy ise Yahyalı ve Kayseri'nin Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğunu kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de Yahyalı'yı çok sevdiklerini, her geldiklerinde huzur bulduklarını belirtti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise bütün ilçeleri tek tek gezdiklerini anlattı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de 2014 seçimlerinde yüzde 59, 2019 seçimlerinde yüzde 68 oy oranı ile belediye başkanı seçildiğini, çok güzel hizmetlere imza attıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Kayseri Yahyalı Politika Güncel Haberler

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