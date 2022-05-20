Kayseri Barosu'ndan avukatlara saldırıya kınama - Haberler

Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse, Ankara'da meslektaşlarının demir çubuklarla saldırıya uğramasını kınadı.

Köse, meslektaşlarının katılımıyla Kayseri Barosu'nda yaptığı açıklamada, görevini yerine getirmeye çalışan avukatların ölümle burun buruna geldiğini savundu.

Çirkin saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Köse, şunları kaydetti:

"Müvekkilinin şirket ortaklığına dair haklarının korunması ve mal kaçırma iddiası nedeniyle tespit yaptırmak üzere Ankara'da bulunan meslektaşlarımız Fatih Özbek ve Selim Yüce, şirketin ortağına ait araç tarafından takip edilmeleri üzerine jandarmadan yardım istemiş, yardım beklerken takip eden araçtan inen kişiler tarafından demir çubuklarla saldırıya uğramışlardır. Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Köse, olayla ilgili yargılama sürecinin takipçisi olacaklarını da dile getirdi.