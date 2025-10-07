Kayseri AFAD Ekipleri, Dağlarda Kaybolan 120 Kişiyi Kurtardı

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) öncülüğündeki ekipler, son 5 yılda, aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 120 kişiyi, kayboldukları yüksek rakımlı ve engebeli dağlardan kurtarmayı başardı.

Deprem, heyelan, sel ve yangın gibi afetlerde önemli görevler üstlenen AFAD ekipleri, engebeli ve zorlu arazi şartlarına sahip dağlarda kaybolanları kurtarmak için de mesai harcıyor.

Erciyes ve Aladağlar gibi önemli zirvelere sahip olan Kayseri'ye tırmanış için gelen dağcıların, olası mahsur kalma veya kaybolma olaylarına karşı AFAD ekipleri, 7 gün 24 saat görev başında bekliyor.

AFAD öncülüğünde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle son 5 yılda, zirve tırmanışı için çıktıkları dağlarda, teknik veya fiziki sebeplerden dolayı kaybolan dağcıları kurtarmak için önemli operasyonlar gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç, AA muhabirine, Kayseri'nin zengin bir jeolojik yapıya sahip olduğunu söyledi.

Yurt içi ve dışından dağcıların Kayseri'ye tırmanış için geldiğini belirten Genç, "Kayseri'de dağcıların sıklıkla görmeye geldiği ve dağ sporlarını yaptığı Erciyes ile Torosların uzantısı Aladağlar var." dedi.

Genç, bu doğal güzellikleri sadece profesyonel değil bölgenin şartlarını bilmeyen amatör dağcıların da görmek istediğini ancak bunların zaman zaman sorun oluşturabildiğini dile getirdi.

"90 olayda 120 kişi kurtarıldı"

İnsanların bazen istemeden can güvenliklerini tehlikeye atabildiğini aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Kayseri'mizde AFAD, jandarma, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve diğer kurumlarımızdaki dağcılarımızla arama kurtarma faaliyetlerini icra ediyoruz. Bizlere ihbarlar çok farklı yerlerden düşüyor. 112 Çağrı Merkezi'nden, köylülerden, büyükelçiliklerden ihbarlar düşebiliyor. Bu gibi durumlarda da direkt profesyonel olarak ekiplerimiz dağda arama kurtarma faaliyetlerine başlıyor. Son 5 yılı örnek alacak olursak 90'ın üzerinde operasyon gerçekleştirildi. Bu 90 olayda 120 kişi kurtarıldı. Operasyonlarda profesyonel ekipler yer aldı. Bunun 23'ü gerçekten çok ciddi şekilde bizim koordinasyonunu sağladığımız ve uzun saatler alan arama kurtarma faaliyetleriydi. Bu kişilerin içinde Belaruslu iki kardeş ve bir Belçika vatandaşı vardı."

Genç, olumsuz hava koşulları ve arazi şartlarına rağmen AFAD olarak daima göreve hazır olduklarını ifade etti.

"Çok hızlı hareket ediyoruz"

Büyük operasyonları sağlamak amacıyla güçlü yapılanmaya sahip olduklarını aktaran Genç, şöyle konuştu:

"Profesyonel dağcı arkadaşlarımız, buradaki operasyonları önce kendi can güvenliklerini sonra da aradıkları kişilerin can güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde gerçekleştiriyor. Bazı operasyonlarda ulaşım, telefon ve haberleşme sorunları da oluyor. Bu gibi durumlarda operasyonun saati de uzuyor. Dağda bir insan kaybolduğu zaman ilk olarak o kişinin hayati tehlikesinin olduğunu düşünerek çok hızlı hareket ediyoruz."

Genç, Kayseri AFAD bünyesinde, termal ve kızılötesi görüntüleme ile optik zoom özelliği bulunan yüksek teknolojiye sahip iki dron olduğunu ancak operasyonun büyüklüğüne göre İHA ve helikopterden de faydalandıklarını sözlerine ekledi.