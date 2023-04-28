Kaymakam Güldoğan, okul ziyaretlerine devam ediyor

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, okulları ziyaret etmeye devam ediyor.

Güldoğan, Gazi Ortaokulu'nu ziyaret ederek, okulun fiziki, personel ve eğitim durumu hakkında okul müdürü Yunus Başdağ'dan bilgi aldı, ardından sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim hayatlarında başarılar dilediği öğrencilerle sohbet eden Güldoğan, zaman buldukça okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmeye devam edeceğini anlattı.

Öğrencilerle sohbet etmekten mutlu olduğunu dile getiren Güldoğan, "Bizler her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Okulumuzun idareci, öğretmen ve öğrencilerini tebrik eder, başarıların devamını dilerim. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için tüm imkanları seferber ediyoruz." dedi.

Güldoğan, öğretmenleri de çalışmalarındaki başarılarından dolayı tebrik etti.